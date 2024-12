Caxias vence o Avenida no primeiro teste preparatório para o Gauchão 2025

Richard (E) fez o gol do teste em Santa Cruz do Sul. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

No primeiro jogo-treino em preparação para o Campeonato Gaúcho, o Caxias venceu o Avenida por 1 a 0, na tarde deste domingo (22). O gol do teste, realizado no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, foi do atacante Richard.

O técnico Luizinho Vieira montou duas formações distintas para observar todo o elenco. Jogadores que chegaram recentemente e iniciaram depois dos demais a pré-temporada, ficaram de fora, casos do volante Lorran e do lateral-esquerdo Kelvyn.

Antes da estreia no Gauchão 2025 diante do Monsoon, fora de casa, a equipe grená ainda fará dois jogos-treinos contra o Caravaggio. O primeiro no dia 30, na Vila Olímpica, em Gramado, e o segundo no dia 8 de janeiro, em Nova Veneza- SC.

Neste domingo, a primeira formação utilizada por Luizinho Vieira teve Thiago Coelho; Paulinho, Carlos Henrique, Alisson e Alan; Pedro Cuiabá, Arthur, Nicholas e Gabriel Lima; Iago e Gustavo Nescau.

E os 45 minutos iniciais tiveram alternâncias de domínio. O Avenida começou pressionando, mas o Caxias respondeu, com duas finalizações de fora da área de Arthur. A melhor chance foi do Grená, com uma cabeçada que acertou o travessão da meta dos donos da casa.

Na segunda etapa, o Caxias entrou com um time completamente diferente: Victor Golas; Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha e Marcelo Nunes; Mantuan, Vini Guedes, Tomas Bastos e Calyson; Welder e Richard. E o domínio foi da equipe grená, que criou boas oportunidades com Welder, acertando a trave, e Tomas Bastos, em duas chegadas.