Juventude tenta espantar a má fase diante do Fortaleza, neste sábado

Meia Mandaca se aproxima do 100º jogo com a camisa alviverde. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Não há mais tempo para oscilação. O Juventude volta a campo pela oitava rodada do Brasileirão neste sábado (10), precisando apagar a imagem ruim deixada dentro de campo nos últimos quatro jogos. Além de ter conquistado um único ponto nestas partidas, o time de Fábio Matias parece ter perdido o equilíbrio como equipe.

O desempenho coletivo preocupa porque, depois de uma boa arrancada, com sete pontos em nove disputados, o clube se aproximou pela primeira vez da zona de rebaixamento.

O adversário no Estádio Presidente Vargas, a partir das 16h, será o também instável Fortaleza. O time de Juan Pablo Vojvoda não vence desde a primeira rodada, mas deu uma resposta ao torcedor no meio de semana ao golear o Colo-Colo por 4 a 0, pela Libertadores, quando o treinador argentino mexeu na equipe.

No lado alviverde, o confronto deste final de semana será especial para o coringa da equipe. O meio-campista Mandaca irá completar 150 jogos como atleta profissional, sendo 96 deles com a camisa do Verdão.

Contratado como volante em 2023 por empréstimo junto ao Corinthians, após uma boa passagem pelo Londrina, Mandaca assinou um novo vínculo até o fim de 2026. Ele foi peça determinante na campanha do acesso alviverde à Série A. E, curiosamente, a vaga à elite do futebol brasileiro foi conquistada no mesmo palco que o Juventude entra em campo no sábado, o Estádio Presidente Vargas.

— É uma marca muito importante, que representa muito pra mim, especialmente pela forma como venho evoluindo dentro do Juventude. Aqui, cheguei jovem e fui conquistando meu espaço, com trabalho e entrega no dia a dia. Fico feliz também por estar perto dos 100 jogos pelo clube, que é onde me sinto em casa. Agora é fazer muitos mais jogos e seguir dando o meu máximo dentro de campo para representar bem essa camisa — avaliou o atleta de 23 anos.

E para voltar a sorrir na Série A, Mandaca acredita que o time tem que voltar a ficar concentrado do início ao fim, para não dar brechas ao rival.