Com participação de times gaúchos, CBF define primeiros duelos da Copa do Brasil Feminina

Formato do torneio

A competição que volta ao calendário do futebol feminino irá reunir 65 clubes . A primeira fase conta com os times que estão na Terceira Divisão. Quem avançar, vai encarar os representantes da Segunda Divisão. Por fim, na terceira fase, estarão as equipes da elite do Brasileirão.

Datas das fases

Impacto na Supercopa

Com a Copa do Brasil voltando ao calendário do futebol feminino, a Supercopa terá mudanças em 2026. A intenção da CBF é realizar a competição nos mesmos moldes do masculino. Portanto, no próximo ano, teremos a campeã da Copa do Brasil contra a campeã do Brasileirão.