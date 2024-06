O técnico Thiago Carpini estará de volta ao Estádio Alfredo Jaconi. Contudo, o profissional não entrará no vestiário do time mandante. Ele pegará o corredor da direita, na zona mista do palco da partida desta terça-feira (11) e entrará no vestiário visitante. O profissional é o atual comandante do Vitória, adversário do Juventude, às 19h, em Caxias do Sul.