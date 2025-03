"Não sentiria a pressão", avalia Clemer, ídolo do Inter, sobre possível volta de Rochet no Gre-Nal 

Ex-atleta disputou o clássico por 19 vezes, levando a melhor em 7 partidas e perdendo apenas quatro. Mauro Vieira / Agencia RBS

Está chegando a hora do tão esperado Gre-Nal da final do Gauchão. O jogo de ida é neste sábado (8), na Arena, às 17h45min. O ex-goleiro Clemer, ídolo colorado que disputou o clássico por 19 vezes, falou sobre sua expectativa para o confronto e, principalmente, o possível retorno de Rochet à meta do Inter.

— É um goleiro que não vem jogando, mas, pela experiência que tem, supre essa necessidade do ritmo de jogo. Agora, é claro que isso é uma decisão do Roger. Mas o Anthoni também está muito bem, com o ritmo de jogo, vem atuando bem dentro dos jogos. Vai ser uma escolha difícil — disse em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, nesta sexta (7).

— Rochet tem uma carreira concretizada, é um goleiro de experiência, que num jogo como esse nem sentiria a pressão. Qualquer um que for jogar, a gente tem plena confiança — completou.

Um dos maiores goleiros da história do Colorado, que venceu sete Gre-Nais e perdeu apenas quatro, Clemer ainda comentou:

— Se trata de um clássico, independente do time que for pra dentro de campo, o clima é de decisão. Todo mundo sabe como é o clássico aqui, independentemente se for na casa do adversário ou em casa, é um jogo muito decisivo pra qualquer jogador que entre. O Gre-Nal, pra mim, não tem favorito. Eu cansei de jogar com um time, às vezes, inferior ao do Grêmio e que conseguiu ganhar, e ao contrário também. Acho que é uma vantagem boa decidir no Beira-Rio, mas tudo passa pelo primeiro jogo.

