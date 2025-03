A estratégia do Juventude para segurar o atacante Ênio 

Ênio atuou em 10 jogos pelo Verdão, com um gol e uma assistência. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude está atento às movimentações de mercado no futebol brasileiro e sabe que é natural que alguns de seus atletas despertassem interesse de outros clubes após o bom rendimento no Campeonato Gaúcho. É o caso do atacante Ênio, de 24 anos.

O jogador tem contrato de empréstimo junto ao Amazonas até o fim de 2025, com opção de compra.

Apesar de nenhuma oferta oficial ter chegado ao clube de Manaus, Atlético-MG e Athletico-PR sondaram a situação do atacante, que foi um dos destaques da campanha do Amazonas na Série B 2024 e viveu um bom momento no Gauchão deste ano, com a camisa alviverde.

Com a opção de comprar os direitos do atleta fixada em contrato — e que ultrapassa R$ 1milhão — o Juventude está tranquilo de que, caso surja um interessado, seja feita a aquisição de Ênio junto ao Amazonas e, a partir disso, com o novo vínculo, assinado por três anos, o atacante seja valorizado e permaneça no Alfredo Jaconi. E se for interessante ao clube e ao atleta, Ênio assim poderia ser revendido em um preço até três vezes maior.

Mas até o momento, o Juventude afirma que não chegou nada de oficial para a saída do atacante.