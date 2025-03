Rumo ao título Notícia

Brasil fecha primeira fase com 100% na Copa Intercontinental de futsal

Seleção treinada por Marquinhos Xavier vai para a final no domingo (9) como favorita a levar a taça. Competição é a primeira que o time disputa depois da conquista do hexa no Uzbequistão em 2024

07/03/2025 - 22h19min