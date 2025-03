Caxias do Sul recebe evento de Triatlo, Aquatlo e Maratona Aquática

Caxias do Sul receberá, neste final de semana, no sábado (8) e no domingo (9), a 2ª edição do Campeonato Estadual com Triatlo, Aquatlo e Maratona Aquática. O evento acontece no espaço do Projeto Navegar, na Represa São Miguel, pertencente ao Complexo Dal Bó, no Bairro Fátima.