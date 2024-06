O técnico Roger Machado teve a ausência de cinco jogadores por lesão no jogo diante do Vitória. O goleiro Renan, o zagueiro Zé Marcos, o meia Jean Carlos e os atacantes Edson Carioca e Kleiton foram desfalques. Para o duelo diante do Bragantino, no sábado (15), às 18h30min, pela 9ª rodada do Brasileirão, apenas um tem chances de retornar.