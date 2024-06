O Juventude terá uma sequência intensa de jogos nos próximos dias. Após empatar com o Vitória, em 1 a 1, nesta terça-feira (12), o foco agora é no próximo confronto. Já no sábado (15), às 18h30min, o Verdão encara o Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista pela 9ª rodada do Brasileirão.