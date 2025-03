Grêmio anuncia novo preparador físico para o elenco feminino

Profissional já está integrado à rotina do clube. (Caroline Motta / Grêmio FBPA)

O Grêmio anunciou, na noite desta sexta-feira (7), um novo profissional para a comissão técnica do elenco feminino. Trata-se de Leonardo Boff, que será o novo preparador físico para a temporada. Já integrado aos trabalhos com o elenco, ele estará com o grupo para a estreia na temporada contra o Corinthians, pela Supercopa.

Natural de Santana de Livramento, Leonardo atuou nas categorias de base do Inter entre 2022 e 2022. No currículo, também soma passagens por clubes como Armour Futebol Clube, Torino Futebol e APAFUT.

O profissional é bacharel em Educação Física e pós-graduado em Fisiologia do Exercício. Além disso, possui certificado pela Associação de Futebol Argentino e pela Conmebol Evolución em preparação física, e licença B da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

— Vamos nos empenhar ao máximo para que a preparação física possibilite que as atletas consigam performar no mais alto nível ao longo da temporada. Espero contribuir com minha experiência para agregar ao trabalho e, além do desenvolvimento físico, participar de forma integral dessa temporada — afirmou o profissional.

A estreia das Gurias Gremistas na temporada será neste domingo (9), diante do Corinthians, pelas quartas de final da Supercopa. O duelo eliminatório será às 16h, na Arena. Ao longo do ano, o calendário ainda prevê disputa do Brasileirão, Copa do Brasil e Gauchão.

