O Juventude recebeu uma proposta pelo zagueiro Danilo Boza. Titular absoluto da zaga desde o ano passado, o clube não deu prosseguimento na negociação. A proposta de um clube da primeira divisão do futebol japonês seria inferior aos R$ 5 milhões por 60% do jogador. Contudo, o alviverde não tem os 100% dos direitos do zagueiro. O Mirassol detém uma parte do atleta. Assim, o montante que o clube teria direito seria reduzido e não compensaria, pois o departamento de futebol teria que desembolsar para contratar uma peça de reposição.