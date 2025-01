Goleiro explica os motivos para aceitar a proposta do Juventude

Um dos reforços do Juventude para 2025 está no gol. Trata-se do goleiro Marcão, 32 anos, que estava no Amazonas. Pelo clube do norte do país, ele disputou 39 jogos, sendo 34 pelo Brasileiro da Série B, no ano passado. Nesta sexta-feira (10), ele foi apresentado oficialmente no Estádio Alfredo Jaconi.