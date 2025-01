"Minha prioridade sempre foi Juventude", diz lateral sobre retorno ao Brasil

Reginaldo está oficialmente de volta ao Juventude. O lateral-direito foi titular do vice-campeonato da Série B em 2023. Menos de dois anos depois, tem seu retorno confirmado. Ele foi apresentado nesta sexta-feira (10), na sala de imprensa do Estádio Alfredo Jaconi e explicou a sua volta ao clube.

O lateral-direito estava no futebol do Cazaquistão, no Ordabasy, desde que deixou o Verdão. Foi a primeira experiência para o jogador de 31 anos fora do país.