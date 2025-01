Atacante mira a final do Gauchão com a camisa do Caxias 

Atacante Gabriel Lima pode atuar pelo lado do campo ou pelo meio no setor ofensivo.

O atacante Gabriel Lima é um dos reforços confirmados pelo Caxias para o Gauchão 2025. O atleta já treina com o elenco e foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (10), um dia após a vitória sobre o Caravaggio, por 4 a 1, no último jogo-treino Grená da pré-temporada.

Natural da Bahia, o atleta foca a estreia do Gauchão contra o Monsoon, no dia 23, em Novo Hamburgo. O jogador quer levar o grená para a decisão do Estadual e para isso sabe que será preciso contar com a força do elenco: