O Juventude não atingiu a expectativa de vencer o lanterna e confirmar mais três pontos na classificação do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (11), o Verdão ficou no empate em 1 a 1 com o Vitória, no Estádio Alfredo Jaconi. Com uma atuação abaixo, principalmente no segundo tempo, o time alviverde chegou aos 10 pontos na tabela. No reencontro com o técnico Thiago Carpini, o Ju não saiu com o resultado planejado.