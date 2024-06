A partida entre Juventude e São Paulo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro pode ser realizada fora do Rio Grande do Sul. O alviverde não descarta negociar o local do jogo marcado para o Estádio Alfredo Jaconi. Representantes da Arena BRB Mané Garrincha teriam interesse levar a partida para Brasília. A informação foi divulgada por Nicholas Shores, da Veja, e confirmada pelo Pioneiro/GZH.