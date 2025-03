O confronto entre São Paulo x Corinthians , válido pela final da Supercopa Feminina , será às 16h30min deste sábado (15). A partida ocorre no Morumbi, em São Paulo.

Quem vencer, se sagrará campeão. Em caso de empate, a decisão do título será nos pênaltis. ZH traz as principais informações do duelo.