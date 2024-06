As Gurias Jaconeras voltaram a entrar em campo na tarde desta terça-feira (4), em partida atrasada da terceira rodada do Brasileirão Feminino A-2. Contra a equipe do Doce Mel, que está na última colocação do grupo, o Juventude venceu por 5 a 0, na Montanha dos Vinhedos. Os gols alviverdes foram anotados por Thalita, Lari Sanchez (duas vezes), Laura Lima e Ana Caroline.