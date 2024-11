Nos pênaltis, Inter vence o Juventude e vai à final do Gauchão Feminino

Pela primeira vez o Juventude venceu o Inter, mas não foi o suficiente para evitar que o Colorado chegasse à final do Gauchão Feminino. Como acontece nos últimos sete anos, a decisão será em clássico Gre-Nal. As Esmeraldas venceram no tempo normal por 1 a 0, nesta sexta-feira (15), após terem perdido a ida por 2 a 1. Nos pênaltis disputados em Caxias do Sul, as coloradas venceram por 5 a 3. A goleira Mayara defendeu a cobrança de Thalita e decidiu a semifinal.