Igualando as últimas seis temporadas, o Grêmio está mais uma vez na decisão do Gauchão Feminino. A vaga foi confirmada com nova goleada sobre o Brasil de Farroupilha, nesta sexta (15), pelo jogo de volta das semifinais. Cássia, duas vezes, e Luana Spindler, três vezes, marcaram os gols que construíram o 5 a 0 das Gurias Gremistas sobre o time da Serra.