Rochet falha, mas Uruguai vence a Colômbia em jogo movimentado

Goleiro colorado poderia ter defendido cobrança de falta de Quintero no primeiro gol colombiano. Apesar do lance, a equipe do camisa 1 saiu vitoriosa do Centenario, em Montevidéu

15/11/2024 - 23h19min Atualizada em 16/11/2024 - 08h57min