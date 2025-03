Inter pode ter retorno de lesionados para o clássico Gre-Nal

Roger Machado espera ter reforços para a decisão. Jefferson Botega / Agencia RBS

Roger Machado espera ter reforços que estavam no Departamento Médico para a final do Gauchão. Nomes como Borré, Wesley e Alan Patrick serão observados pelo treinador ao longo da semana que antecede o primeiro Gre-Nal da decisão.

— Nessa semana, penso que a gente vai ter alguns retornos importantes — afirmou o treinador em entrevista após a classificação diante do Caxias, no sábado (1º), no Beira-Rio.

O técnico colorado ainda fez um breve comentário sobre a situação dos atletas. O grupo se reapresenta na terça-feira (4), quando Roger Machado poderá atualizar o "status" de cada um novamente. Ao longo da preparação, os jogadores também passarão por mais testes físicos.

— O Borré está evoluindo bem. Ele tem uma capacidade de evolução boa. O Alan (Patrick) o que determina nesse momento é a mais a sensibilidade local, a recuperação plena do ligamento também. Ontem (sexta) eu vi o Wesley no campo fazendo alguma coisa. Teremos algum retorno porque é uma decisão. É importante ter todo mundo à disposição e pronto para enfrentar dois jogos difíceis — acrescentou.

Os três jogadores de ataque foram os desfalques mais sentidos pelo Colorado no início da temporada. Titulares incontestáveis precisaram ser substituídos por contratações recentes, jovens da base ou peças como Carbonero, Gustavo Prado, Valencia e Wanderson (vendido ao Cruzeiro), respectivamente.

Alan Patrick e Wesley tiveram as lesões comunicadas em 15 de fevereiro. O camisa 10 teve diagnosticada uma lesão ligamentar no tornozelo direito. O atacante sofreu uma lesão muscular grau 2 na coxa esquerda.

Já o centroavante Borré teve um estiramento na coxa direita, informado às vésperas do primeiro jogo contra o Caxias pela semifinal do Gauchão.

Outro jogador que deve ser reavaliado durante a semana é Bruno Henrique. O volante foi substituído ainda no primeiro tempo contra o Caxias após sentir dores.

— Tem que esperar. O Bruno relatou no final do jogo “professor, senti (a perna) pesar”. Vamos partir do princípio de que o Bruno Henrique vai estar apto — explicou o técnico.

O primeiro Gre-Nal da decisão ocorre no próximo sábado (8), na Arena do Grêmio. O jogo da volta será no dia 16, o domingo seguinte, no Beira-Rio. O clássico voltará a decidir um Campeonato Gaúcho após três anos em que apenas o Grêmio chegou à final contra equipes do Interior.

