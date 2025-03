Inter liga o alerta sobre condição física de volante titular 

Bruno Henrique virou titular com a saída de Thiago Maia. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O técnico Roger Machado espera contar com retornos importantes nesta semana de preparação para a decisão do Gauchão. Mas além da possibilidade de contar com Alan Patrick, Borré e Wesley, o comandante colorado espera não perder Bruno Henrique.

O volante precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da vitória de 3 a 1 sobre o Caxias. O camisa 8 sentiu um desconforto muscular e, por isso, acabou pedindo para ser substituído aos 42 minutos do jogo disputado no sábado (1°).

O atleta será reavaliado na reapresentação do elenco, marcada para terça-feira (4).

— Tem que esperar. O Bruno relatou no final do jogo: “professor, senti pesar”. Vamos partir do princípio de que o Bruno Henrique vai estar apto. Não tenho como pensar no Thiago Maia nesse momento porque não está nas mãos do treinador. Está nas mãos da direção de todo o imbróglio que está tendo em cima disso — disse o técnico Roger Machado.

Caso seja confirmada uma lesão muscular, Bruno Henrique poderia ser substituído por Ronaldo. Outra possibilidade seria a reintegração de Thiago Maia. O departamento de futebol do Inter aguarda o desfecho da negociação entre Santos e Flamengo.

Após vencer o Caxias por 3 a 1 no Beira-Rio, o Inter concedeu dois dias de folgas para o elenco. O retomada das atividades vai acontecer na terça-feira.