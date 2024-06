O Juventude encerrou a primeira fase do Brasileirão Feminino A-2 com derrota para o Minas Brasília, por 2 a 0, no Valmir Bezerra, em Gama, no Distrito Federal. Os gols deste domingo (23) foram marcados por Silvania e Milena. O resultado não interferiu na classificação das Esmeraldas, que permaneceram na vice-liderança do Grupo A, com 12 pontos. Agora, as Gurias Jaconeras enfrentarão o Fortaleza na luta pelo acesso.