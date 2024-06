O Juventude já atingiu seu primeiro objetivo no Brasileirão Feminino A-2: a classificação aos mata-matas da competição nacional. O avanço veio de forma antecipada, e o Alviverde ainda tem um jogo a disputar para encerrar a etapa inicial. Neste domingo (23), enfrenta o Minas Brasília no Estádio Valmir Bezerra, em Gama, no Distrito Federal.