O confronto deste sábado (14) foi duplamente especial para a lateral-direita Grazi. A vitória do Juventude sobre o Mixto-MT, por 3 a 1, garantiu a classificação antecipada aos mata-matas da Série A-2 do Brasileirão e também marcou o 50º jogo da atleta com a camisa alviverde. Desde a retomada do departamento, ela é a primeira a atingir este número.