O primeiro passo foi dado. Longe de casa, no CT Ribamar Bezerra, no Ceará, o Juventude conquistou a vantagem na partida de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino A-2. O gol da vitória por 1 a 0 foi marcado por Thalita, aos 41 minutos do segundo tempo. Agora, a decisão será no Alfredo Jaconi, no dia 8 de julho, às 19h, e um empate garante o histórico acesso à elite do campeonato.