As Gurias Jaconeras realizaram, na manhã deste sábado (29), a última atividade antes do jogo contra o Fortaleza, pelas quartas de final do Brasileirão Feminino A-2. O treinamento ocorreu no CT do Ceará, na Cidade do Vozão. As equipes se enfrentam neste domingo (30), às 15h, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. O duelo de volta ocorre na segunda-feira seguinte (8), às 19h, no Alfredo Jaconi.