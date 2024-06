De voo fretado, times masculino e feminino do Juventude embarcam para o Ceará

O Juventude fretou o seu terceiro voo nesta temporada. A diferença é que desta vez os times masculino e feminino viajam juntos para duas rodadas importantes. O time masculino entra em campo pela Série A do Brasileiro contra o Fortaleza, domingo, às 16h, na Arena Castelão. Já as gurias alviverdes também encaram o Leão pela partida de ida das quartas de final da Série A2 do Brasileiro Feminino. O jogo será no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, às 15h. Quem levar a melhor nos confrontos de ida e volta garante o acesso à elite do futebol feminino.