Definido Notícia

CBF confirma datas e horários dos jogos do Juventude em Brasília

Equipe alviverde vendeu dois mandos de campo e realizará partidas contra Atlético-MG e São Paulo no Estádio Mané Garrincha. Entidade detalhou as partidas até o final do primeiro turno e deixou em aberto quando será o jogo diante do Cuiabá

27/06/2024 - 20h30min