A vitória sobre o Flamengo fez o Juventude abrir sete pontos da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time não se intimidou para o líder da Série A e venceu pelo placar de 2 a 1, na noite de quarta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi. A equipe de Roger Machado teve uma das melhores atuações em campo contra um adversário com grandes peças individuais.