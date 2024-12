Belo e Gracyanne, Deborah Secco e Hugo Moura, Caio Blat e Luísa Arraes foram alguns dos casais que se separaram em 2024. Colagem de fotos @graoficial,@dedesecco e @luisaarraes / Instagram / Reproducao

Em 2024, diversos casais famosos encerraram seus relacionamentos, alguns, de forma amigável, outros nem tanto, inclusive, cercados de polêmicas, como foi o caso do caso de Davi Brito, campeão do BBB 24, e Mani Reggo.

Entre amores que já estavam juntos há mais de uma década e romances badalados, foram muitos os casais que deram fim aos relacionamentos neste ano.

Para relembrar, Zero Hora separou 11 romances que terminaram em 2024. Confira a seguir.

Os casais que se separaram em 2024

Belo e Gracyanne Barbosa

Casal anunciou a separação em abril. @graoficial Instagram / Reprodução

Após 16 anos juntos, Belo e Gracyanne Barbosa anunciaram a separação em abril. O motivo teria sido uma suposta traição de Gracyanne que, posteriormente, revelou ter vivido um breve romance com seu personal trainer.

A situação fez com que Belo se emocionasse durante o primeiro show da turnê comemorativa dos 30 anos do Soweto, na época, quando ele aproveitou para desabafar com os fãs:

— Estou passando por um momento muito complicado, muito difícil, mas o amor sempre vence.

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira

Daniel e Sophie mantiveram um relação amistosa, mesmo após o término do relacionamento que durava uma década. Cleiton Thiele / PressPhoto

Juntos por uma década, Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira colocaram um ponto final no casamento em abril.

Pais de Otto, de oito anos, os dois ainda mantêm uma relação amistosa e foram vistos juntos em eventos com o filho, como o Rock in Rio. Poucos meses depois, Sophie assumiu um romance com o cantor Xamã.

Leia Mais Daniel de Oliveira vai ao aniversário de Sophie Charlotte após separação

Deborah Secco e Hugo Moura

Deborah e Hugo terminaram um relacionamento de nove anos. @dedesecco / Reprodução,Instagram

O casal encerrou o casamento de nove anos em 2024. Pais de Maria Flor, de oito anos, o casal já não era visto junto desde o fim de 2023.

Durante o Carnaval, os dois estiveram em lugares diferentes, aumentando os rumores que se confirmaram no decorrer do ano.

Dan Ferreira e Jéssica Ellen

Relacionamento de Jessica Ellen e Dan Ferreira encerrou em abril de 2024. @jessicaellen Instagram / Reprodução

A união acabou em abril, um ano e meio após o nascimento do filho do casal, Máli Dayó. Eles começaram a se relacionar nos bastidores da novela Amor de Mãe e viviam juntos no Rio desde 2019.

Mariana Lima e Enrique Diaz

Apesar de separados, o Enrique e Mariana mantém uma relação harmoniosa. Zé Paulo Cardeal / TV Globo

Após 25 anos de casamento, Mariana Lima e Enrique Diaz anunciaram o término em janeiro.

Os dois mantêm uma convivência harmoniosa. Enrique, inclusive, fez uma homenagem pública para Mariana em seu aniversário, em setembro.

Felipe Castanhari e Nyvi Estephan

Castanhari e Nyvi anunciaram o fim do namoro em março. reprodução / instagram

O youtuber Felipe Castanhari confirmou o fim do relacionamento de quatro anos com Nyvi Estephan em março.

Embora o anúncio tenha sido feito neste ano, ele revelou que a separação ocorreu no final de 2023, mas ambos preferiram manter a situação privada por um tempo.

Lucas Buda e Camila Moura

Casal se encontrou pela primeira vez após o Big Brother no Mais Você, de Ana Maria Braga. TV Globo / Reprodução

O divórcio de Lucas Buda e Camila Moura ganhou os holofotes, já que ocorreu logo após a eliminação do professor do Big Brother Brasil 24.

Camila anunciou a separação após notar a aproximação de Lucas com outra participante do reality. O casal estava junto desde 2008.

Davi Brito e Mani Reggo

Davi Brito e Mani terminaram após o fim do BBB 24, no qual Davi se sagrou campeão. Instagram@manireggo / Reprodução

Davi Brito e Mani Reggo, que viveram um romance de um ano e meio, também terminaram logo após o fim do Big Brother Brasil 24.

Durante uma entrevista ao Mais Você, programa de Ana Maria Braga, Davi descreveu o relacionamento como uma “fase de conhecimento”, o que irritou Mani. Ela apagou as menções ao casal nas redes sociais, sinalizando o rompimento.

Caio Blat e Luisa Arraes

Caio Blat e Luisa Arraes mantinham uma relação aberta desde 2017. @luisaarraes Instagram / Reprodução

O casal terminou o relacionamento em outubro, após sete anos juntos. Juntos desde 2017, eles viviam uma relação aberta, moravam em casas separadas e falavam com frequência sobre a união não monogâmica.

Letícia Colin e Michel Melamed

Leticia e Michel estavam juntos há nove anos. Gshow / Divulgação

Após nove anos de casamento, Letícia Colin e Michel Melamed anunciaram a separação em julho. Pais de Uri, quatro anos, eles mantêm uma relação amigável.

— Separar é muito difícil, mas somos muito próximos. Invistam em uma relação de respeito e harmonia, especialmente para quem tem filhos — declarou a atriz.

Ana Castela e Gustavo Mioto

O casal anunciou o término (pela terceira vez) em dezembro deste ano. @gustavomioto Instagram / Reprodução

Os cantores Ana Castela, 21 anos, e Gustavo Mioto, 27 anos, terminaram o namoro pela terceira vez em dezembro.

"Nosso relacionamento chegou ao fim. Nossas vidas vão continuar, e seguimos com gratidão por tudo o que construímos juntos", escreveu Ana nos stories do Instagram.

Eles oficializaram o namoro em 2023 e, desde então, passaram por algumas idas e vindas.