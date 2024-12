Mariana Lima fala pela primeira vez sobre fim do relacionamento com Enrique Diaz: "A gente é super apaixonado até hoje"

A atriz Mariana Lima , 52 anos, falou pela primeira vez sobre o término do seu casamento com o ator Enrique Diaz , 57. Os dois viveram juntos por mais de 25 anos, mas, em 2024, optaram pelo rompimento.

Em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta quinta-feira (5), a artista comentou sobre a influência do tempo na relação. Apesar do término, eles mantêm uma boa convivência .

— Com o tempo, o modelo de casamento vai ficando viciado e começa a fazer mais mal do que bem. O Kike (Enrique) é super alegre, feliz. Não que não tenha dores... Quando você começa a fazer muito esforço para estar na mesma frequência que o outro... Ao mesmo tempo, a gente é super apaixonado até hoje, grudados. O nome que a terapeuta de casal deu para isso foi fusionamento — contou.

— No começo, eu já armava meu fim de semana com amigos para preencher e não ficar sozinha. Agora, não faço mais isso. Se rolar, rolou, tá tudo bem. E agora também a gente se vê, se encontra, sai com as meninas... Mas levou uns três anos — destacou.