Davi Brito confirmou o término do relacionamento com Mani Rego na noite de terça-feira (23). A revelação do campeão do BBB 24 foi feita durante a gravação do Altas Horas, que será exibido em 4 de maio. Em conversa com Serginho Groisman, o baiano falou sobre o retorno ao mundo real após mais de três meses de confinamento.