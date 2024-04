Mani Rego se pronunciou na noite deste sábado (20) sobre os boatos de separação de Davi, campeão do Big Brother Brasil 24. Após o término do reality, internautas passaram a questionar a demora para o reencontro entre o participante e a companheira. Em seguida, uma série de especulações sobre o fim do relacionamento tomou conta das redes sociais.