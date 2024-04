Matteus, vice-campeão do Big Brother Brasil 24, participou do programa Baita Sábado da RBS TV diretamente de Alegrete, ao lado da repórter Giulia Perachi. O gaúcho falou sobre a emoção de ter se tornado uma celebridade representando a cultura do Rio Grande do Sul. O brother também comentou sobre seu romance com a manauara Isabelle e os momentos mais difíceis durante os 100 dias de confinamento.