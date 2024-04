O carisma de Matteus tem rendido outros frutos além do segundo lugar no Big Brother Brasil 24. O diretor de cinema e TV Jayme Monjardim, criador de cavalos da raça crioula há mais de 25 anos, anunciou a doação de duas éguas ao gaúcho, que se emocionou ao vivo no Mais Você desta quinta-feira (18) quando ficou sabendo do presente.