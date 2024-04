O alegretense Matteus é o vice-campeão do Big brother Brasil 24, e o segundo lugar garantiu R$ 150 mil para o gaúcho, que sempre disse sonhar em dar melhores condições para a família. No entanto, esse não é o único prêmio que ele levará para a casa. Bom nas provas, as dinâmicas garantiram seu bônus extra no reality show.