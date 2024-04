Vice-campeão do BBB 24, Matteus participou do Bate-papo BBB e comentou a participação no reality. Apelidado de Alegrete, o gaúcho conquistou 24,25% da média dos votos na grande final do programa e leva para casa o prêmio de R$ 150 mil. O brother começou a entrevista já chorando, emocionado ao ver um VT sobre a sua trajetória.