O grande prêmio do Big Brother Brasil 24 não veio para Alegrete, mas o clima na cidade da Fronteira Oeste foi de vitória após o término do reality show na madrugada desta quarta-feira (17). Para os alegretenses, o gaúcho Matteus foi um verdadeiro campeão — mesmo que tenha ficado com o segundo lugar. O patamar mais alto do pódio foi conquistado pelo baiano Davi, enquanto a terceira colocação ficou com a amazonense Isabelle.