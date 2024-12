Rodoviária de Torres: empresa de ônibus que atende a Serra realiza embarques e desembarques no centro e na Estrada do Mar 

Novo terminal está localizado no km 89 da Estrada do Mar. Jefferson Botega / Agencia RBS

Há três anos a Estação Rodoviária de Torres, no Litoral Norte, teve a sua sede mudada de local. O antigo terminal ficava localizado na Avenida José Bonifácio, na região central do município, e agora a operação é no km 89 da RS-389, a Estrada do Mar. Essa alteração causa alguns transtornos para os viajantes, uma vez que os locais estão distantes cerca de quatro quilômetros um do outro.

A cidade litorânea está entre os destinos mais procurados por quem sai de Caxias do Sul, na Serra, no final do ano. A linha de ônibus, que é operada pela Expresso São Marcos, tem opções diretas, que passam pela BR-101, além de alternativa que passa por outros municípios do Litoral Norte. Os horários e valores podem ser consultados no site da rodoviária de Caxias ou no da São Marcos.

Segundo Eduardo Michelin, diretor da São Marcos, mesmo com a mudança da rodoviária de Torres, a empresa continua embarcando e desembarcando passageiros no Centro.

— Quando o ônibus sai de Caxias com o destino a Torres, depois que passa a rodoviária, vamos até o Centro. Quando sai da Torres, por exemplo às 15h, às 14h30min damos o embarque na antiga rodoviária para o pessoal poder embarcar sem ter um deslocamento muito grande — explica Michelin.

O diretor da empresa diz que mais ônibus estarão disponíveis caso seja necessário abrir horários extras com destino ao Litoral Norte neste final de ano. Ele destaca que não há uma projeção traçada de quantos viajantes devam optar pela empresa neste veraneio. Segundo Michelin, desde a pandemia da covid-19 o número de pessoas que optam por viagens de ônibus reduziu, e a retomada ainda é lenta.

— À medida que o ônibus vai tendo movimento, vamos abrindo os horários, não há problema nenhum, porque em uma determina linha tu operas em vários horários, por exemplo, se o das 8h está lotado, abrimos 8h05min ou 8h10min. No serviço de concessão se tiver um passageiro tem que ir o ônibus igual.

30 mil pessoas saindo de Caxias

Seja para o litoral ou para outras cidades do interior do Estado, o movimento na Estação Rodoviária de Caxias do Sul deve girar em torno dos 30 mil viajantes entre as últimas duas semanas do ano. De acordo com a gerente Jussana Teixeira, a movimentação mais intensa já começou e muitas empresas já oferecem mais horários para as viagens.