33ª edição do Encanto de Natal de Ana Rech segue até domingo, em Caxias do Sul 

A Praça Pedavena também pode ser visitada durante o dia. Associação Amigos de Ana Rech / Divulgação

A 33ª edição do Encanto de Natal de Ana Rech segue com a programação até domingo (22), em Caxias do Sul. Entre as atrações, é possível conferir a Casa do Papai Noel, de quinta-feira a domingo, das 14h às 23h. A Praça Pedavena também pode ser visitada durante o dia, incluindo trilha sonora e espaço para tirar fotos.

Outra atração é a Aldeia dos Presépios, um espaço temático de exposições de 20 presépios construídos e produzidos pela comunidade. A visitação é diária e é uma das principais atrações da programação. Também é possível conferir a Cidade de Rolhas, outro espaço temático que representa e expõe traços e características de uma típica vila italiana, montada a partir de 46 mil rolhas. São 44 obras como hospital, escola e o trem da cidade, tudo feito a partir do material. A obra é assinada por Antonio Molin e está localizada junto à Aldeia dos Presépios. A visitação ocorre de quarta-feira a domingo, com visita agendada e presença de um mediador.

Leia Mais Antônio Prado promove espetáculo de som e luzes em igreja tombada na programação do Nostro Natale

O Dindinho Encantado percorre um roteiro pelas principais atrações e por locais do bairro especialmente decorados para o Encanto de Natal. O ponto de embarque é na na Praça Pedavena, com valor de R$ 10 para adultos e R$ 5 para crianças até seis anos, de quinta-feira a domingo, das 19h às 22h. Para finalizar a programação, ocorre a Feirinha de Natal, na Rua Silvia Facioli, com por aproximadamente 30 expositores, que disponibilizam produtos como uma maneira de oportunizar o fortalecimento da economia local e colaborar com a valorização do artesanato de Ana Rech. A visitação é de quinta-feira a domingo, das 19h às 22h.

A ação, que traz a magia das festas natalinas para a comunidade da região, é uma promoção da Associação Amigos de Ana Rech (Samar) e conta com a curadoria e produção cultural da produtora Caliandra Troian.

O 33º Encanto de Natal de Ana Rech é uma realização da Samar e do Ministério da Cultura – Governo Federal, com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, produção cultural de Cali Gestão Cultural e Comunicação, apoio cultural de Racon Consórcios, CDL Caxias do Sul e Saccaro, e patrocínio de Sicredi Pioneira, Anayfitas, Marcopolo, Impulso Jardim Eldorado, Servicarga e Seara.