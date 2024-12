Antônio Prado promove espetáculo de som e luzes em igreja tombada na programação do Nostro Natale

As atrações na Vila do Papai Noel contam com a presença do Papai Noel e seus ajudantes. Julia Valmorbida / Divulgação

Nesta quinta-feira (19), tem início o espetáculo de som e luz do Nostro Natale de Antônio Prado, na Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus. O templo pertence ao maior acervo de edificações tombadas a nível nacional referentes à imigração italiana.

Com uma narrativa que mescla português e italiano, o espetáculo promete emocionar moradores e turistas. Com a realização da prefeitura de Antônio Prado, por meio da Secretaria de Comércio e Turismo, o espetáculo segue até 23 de dezembro, sempre às 20h.

Sob a direção geral de Carla Reis, o espetáculo conta com um design de iluminação de José Luís Fagundes. A trilha sonora original, composta por Allex Bessa, completará a experiência.

A programação também conta com apresentação e ballet e jazz, às 18h, e diversas atrações na Vila do Papai Noel, com a presença do Papai Noel e seus anjos ajudantes. Na sexta-feira (20), a programação inicia às 19h30min com as atrações na Vila do Papai Noel e o espetáculo de Luz e Som, às 20h. A partir das 20h15min, ocorre a Serenata de Natal com Vozes do Prado. O espetáculo ocorre em frente à Igreja Matriz. Todas as atividades são gratuitas e ocorrem na Praça Garibaldi.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (19)

Apresentação de ballet e jazz

Horário: às 18h

às 18h Local: Praça Garibaldi

Vila do Papai Noel com a presença do Papai Noel e seus anjos ajudantes

Horário: às 19h30min

às 19h30min Local: Praça Garibaldi

Espetáculo de Luz e Som

Horário: às 20h

às 20h Local: Praça Garibaldi

Sarau da Escola Núcleo

Horário: às 20h15min

às 20h15min Local: Praça Garibaldi

Sexta-feira (20)

Vila do Papai Noel com a presença do Papai Noel

Horário: às 19h30min

às 19h30min Local: Praça Garibaldi

Espetáculo de Luz e Som

Horário: às 20h

às 20h Local: Praça Garibaldi

Serenata de Natal com Vozes do Prado

Horário: às 20h15min

às 20h15min Local: Em frente a Igreja Matriz

Sábado (21)

Espetáculo de Luz e Som

Horário: às 20h

às 20h Local: Praça Garibaldi

Show Opus Dei

Horário: às 20h15min

às 20h15min Local: Praça Garibaldi

Domingo (22)

Vila do Papai Noel com a presença do Papai Noel

Horário: às 19h30min

às 19h30min Local: Praça Garibaldi

Espetáculo de Luz e Som

Horário: às 20h

às 20h Local: Praça Garibaldi

Segunda-feira (23)

Vila do Papai Noel com a presença do Papai Noel

Horário: às 19h30min

às 19h30min Local: Praça Garibaldi

Espetáculo de Luz e Som

Horário: às 20h

às 20h Local: Praça Garibaldi

Apresentação artística com o Nossa Voz

Horário: às 20h15min

às 20h15min Local: Em frente a Igreja Matriz

Terça-feira (24)

Apresentação Clauber Orquestra com Coral e Missa Campal