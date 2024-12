Bom Dia! Que privilégio poder acolher este novo dia. Estamos vivenciando dias bem intensos. Nossos sentimentos estão mais aguçados, além de convivermos com uma saudade sem fim. O Natal se aproxima e a alegria inunda nosso coração. Feliz dia!

“Você entende que realizou tudo o que podia em cada fase da sua vida? Amadurecer é fazer as pazes com suas versões anteriores.” (@carpinejar)

Nosso olhar se volta para muitos direções, mas, num determinado momento, ele precisa se recolher e ser direcionado para dentro de nós mesmos. A cada novo dia escrevemos uma nova página deste enorme livro da vida, onde as diferentes etapas são registradas a partir dos diferentes aspectos. Cada etapa da vida é como uma página de um livro em constante escrita. O que fomos em um momento pode não refletir o que somos agora, mas cada linha escrita no passado nos trouxe até o presente.

Amadurecer é compreender que, mesmo nos erros, nas escolhas duvidosas ou nos caminhos interrompidos, fizemos o melhor que podíamos com o que sabíamos e sentíamos naquela época. É aceitar que aquelas versões de nós mesmos, por mais imperfeitas que fossem, foram necessárias para que pudéssemos crescer. Muitas vezes, somos os nossos maiores juízes, revivendo momentos e desejando ter feito diferente. Mas o amadurecimento nos ensina que a perfeição não é o objetivo, e sim o aprendizado.

Leia Mais Crescer é uma jornada que exige coragem

As versões anteriores não precisam ser renegadas; elas merecem ser compreendidas e acolhidas. Elas nos prepararam para as conquistas que hoje celebramos e para os desafios que hoje enfrentamos com mais sabedoria. Cada versão é como uma pedra na construção de quem somos, e juntas formam um todo único e valioso. Reconciliar-se com o passado é um ato de amor próprio. É permitir que a paz substitua a culpa e que a gratidão tome o lugar do arrependimento.

É perceber que o tempo, embora nos transforme, não apaga a beleza de quem fomos em cada etapa. Olhar para trás com gratidão é o que nos dá a força para olhar para frente com coragem, sabendo que as escolhas que fizermos hoje serão, amanhã, mais um capítulo do nosso crescimento. Honrar quem fomos e somos, reconhecer que cada passo, mesmo aqueles incertos, contribuiu para o que somos hoje.

Valorizar o presente é aceitar a beleza do agora, com suas imperfeições e desafios, como parte essencial do processo. E ter esperança no que ainda virá é permitir que a fé e o otimismo guiem seus passos em direção ao desconhecido. Cada versão é uma página escrita com coragem, superação e aprendizado, formando um livro que testemunha a força da nossa jornada. É nesse enredo único que reside o verdadeiro sentido da vida, feito de momentos que nos moldam, de histórias que nos enriquecem e de caminhos que nos levam sempre mais longe.