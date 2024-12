Bom Dia! Entre um pensamento e outro, o amanhecer chega e nos convida a recomeçar. O Natal nos inspira e multiplica nossos sentimentos. Que possamos aguardar o Natal com serenidade e paz. Feliz dia!

“Desculpa, tristeza, mas está anotado na minha agenda de hoje: ‘seja feliz’, e não pretendo desmarcar este compromisso.” (Tati Zanella).

Em alguns períodos, os sentimentos se movimentam mais intensamente. É evidente que devemos ser seletivos com nossos próprios pensamentos e sentimentos. Nem tudo merece espaço em nossa mente e coração. Felicidade é construção diária. Porém, nem sempre os dias começam ensolarados. Às vezes, as nuvens da tristeza tentam cobrir o brilho que carregamos no coração. Mas, mesmo nesses momentos, temos o poder de decidir como vamos encarar o dia.

A felicidade não precisa de grandes acontecimentos; ela floresce nos pequenos gestos, nas escolhas diárias de olhar para a vida com gratidão e positividade. É um compromisso que assumimos conosco, uma decisão de priorizar o que nos faz bem. A felicidade é uma edificação que começa dentro de nós. É perceber que, mesmo em meio às adversidades, há motivos para sorrir. Pode ser o simples café da manhã, uma palavra amiga ou até o silêncio que nos abraça.

Quando escolhemos não desmarcar esse compromisso com a alegria, estamos nos permitindo ser mais leves, mais abertos para o que a vida tem de bom. É uma escolha que nos afasta da negatividade e nos aproxima do que verdadeiramente importa. Cuidar da felicidade é como regar uma planta: exige atenção, paciência e dedicação. Não significa ignorar a tristeza, mas aprender a lidar com ela de maneira saudável, sem deixar que ela tome conta do nosso dia.

Ao anotar na agenda “seja feliz”, estamos dizendo à vida que reconhecemos nosso valor, que queremos ser protagonistas da nossa história e que merecemos viver com plenitude. Lembrar que a felicidade não é um ponto de chegada, mas uma companhia ao longo do caminho. Que possamos honrar esse compromisso, cultivando cada instante com carinho, leveza e gratidão. Afinal, a melhor forma de espantar a tristeza é abrir espaço para o sorriso e para a bondade.