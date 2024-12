Que a lembrança de nossas forças passadas inspire confiança para o que ainda está por vir

Bom Dia! Acordando sem pressa. O sábado chega oportunizando suavidade e paz. Como é bom sentir o pulsar da vida. Daqui 10 dias será a véspera do Natal. Nada de tristeza, somente alegria. Feliz sábado!

Sabemos que nem toda dor é eterna, mas toda superação deixa marcas que nos transformam. A força que desenvolvemos nos momentos difíceis não se limita ao que enfrentamos, ela nos molda, prepara e sustenta para os dias que virão. Os tempos difíceis chegam como professores, exigentes, sim, mas carregados de lições que nos tornam mais resilientes. São como tempestades que agitam as águas da vida, mas que, ao passar, revelam a clareza de um céu renovado.

Ser forte não é sobre ignorar as dores ou fingir que tudo está bem. É sobre abraçar a vulnerabilidade e, mesmo assim, encontrar coragem para seguir. É sobre reconhecer que, apesar das quedas, existe dentro de nós uma capacidade infinita de recomeçar. Essa força não é imediata; ela se constrói em cada pequeno gesto, em cada decisão de não desistir. E, ao longo do caminho, percebemos que somos mais fortes do que imaginávamos.