Viver o hoje com sabedoria é um ato de amor com o próprio futuro

Bom Dia! O amanhecer nos presenteia com um novo dia e uma nova semana. A cada dia que passa o Natal está mais próximo. Vivamos com alegria e com esperança esse tempo especial. Vem, Senhor Jesus, o mundo precisa de Ti. Feliz dia!

“Cuide bem do seu hoje, pois todos os amanhãs passam por ele.” (@passarinhos_no_telhado).

Nossa relação com o tempo é contínua e necessária. Não devemos nos preocupar com o tempo, apenas viver com serenidade e fazer o que é necessário em cada tempo. Praticamente, ficamos mais no ontem e no amanhã e pouco desfrutamos do hoje. O melhor da vida acontece no hoje da nossa história. O ontem, quanto muito, nos reserva lembranças e saudades. O futuro não é uma realidade que se possa acessar agora. O hoje é o único momento sobre o qual temos real poder.

Enquanto o passado já se foi e o futuro ainda não chegou, o presente é onde tudo acontece. É no agora que plantamos as sementes que florescerão nos dias seguintes, que fazemos escolhas que moldam o caminho que percorreremos. Quando vivemos o hoje com consciência, entregamos aos nossos amanhãs a chance de serem mais leves, mais plenos e repletos de significado. Muitas vezes, nos perdemos em preocupações com o que ainda está por vir.

Leia Mais Que a lembrança de nossas forças passadas inspire confiança para o que ainda está por vir

Mas a vida não é construída em um único salto para o futuro, e sim em pequenos passos dados a cada dia. É no hoje que aprendemos, que crescemos e que nos preparamos para os desafios que virão. Ignorar o presente é como desprezar os alicerces de uma casa, comprometendo toda a estrutura que está por vir. Quando cuidamos bem do agora, cuidamos do amanhã.

O cuidado com o presente exige presença, atenção e gratidão. Exige que deixemos de lado as distrações e olhemos com carinho para as pessoas, os momentos e as oportunidades que estão diante de nós. Porque é no hoje que encontramos a força para sonhar e a coragem para agir. É nele que o amor floresce, que a fé se renova e que os pequenos gestos se tornam grandes transformações.

Viver o hoje com sabedoria é um ato de amor com o próprio futuro. Ao final do dia, que possamos olhar para trás e sentir a serenidade de quem fez o possível para tornar este momento significativo. Porque cada hoje bem vivido é a certeza de um amanhã cheio de esperança.