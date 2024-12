Que possamos valorizar aqueles que habitam nossos pensamentos e corações

Nossa essência, enquanto humanos, é a convivência, é o entrelaçamento de pensamentos e sentimentos. São tantas pessoas que não saem do nosso coração. Como é bom estar no coração de alguém. Amar e ser amado é o segredo de uma vida feliz. Porém, há momentos em que percebemos que uma pessoa está presente em nossos pensamentos de maneira constante, quase como uma melodia que insiste em tocar no fundo da nossa mente.

É um privilégio carregar alguém assim dentro de nós, porque é nesse acolhimento que descobrimos o que realmente importa na vida. Não são as coisas materiais ou as conquistas passageiras, mas as pessoas que nos transformam, que nos fazem enxergar o mundo de uma maneira mais bonita e significativa. Carregar alguém no pensamento e no coração é uma demonstração de amor, consciente ou não.