A qualidade da nossa vida depende das nossas escolhas

“Demore os olhos no que faz seu coração descansar.” (Ana Jácomo).

O ser humano é pleno, um projeto assinalado pela perfeição. É admirável pensar na função de cada membro do nosso corpo. É uma verdadeira maravilha que merece nossa atenção e cuidado. O olhar requer uma maior consideração, pois sua função vai muito além do ato de enxergar. O olhar é capaz de dar existência às pessoas, além de ‘falar’, sem pronunciar nenhuma palavra. Através do olhar podemos incentivar o outro ou diminuí-lo. Sim, o olhar é muito importante, requer habilidade e criatividade.